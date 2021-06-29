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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على بوليفا 4 /1 بختام دور المجموعات لكوبا أمريكا الحالية بالبرازيل، بعد أن سجل هدفين وصنع هدفا، ليصبح رصيد أهدافه 75 هدفا، كما بات الأكثر خوضا للمباريات الدولية بقميص الأرجنتين، محطما رقم زميله السابق خافيير ماسكيرانو، بوصوله للمباراة رقم 148.

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