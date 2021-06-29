مودريتش يؤجل الاعتزال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترك لوكا مودريتش مستقبله مع المنتخب الكرواتي مفتوحا، وذلك عقب الخروج الدرامي من دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وخرج مودريتش (35 عاما) في الدقيقة 114 من المباراة التي خسرها المنتخب الكرواتي 3 - 5 أمام نظيره الإسباني، والتي دخلت أشواطا إضافية أمس الأول، وأظهرت هتافات الجماهير الكرواتية لمودريتش شعورا بأنها نهاية حقبة.

ولدى مودريتش عقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2022، حيث ينتهي قبل أشهر قليلة من كأس العالم 2022 بقطر. ولكن وصيف كأس العالم 2018 الذي شارك في 140 مباراة دولية منذ 2006 لن يناقش مستقبله بشكل فوري.

وقال مودريتش «يجب أن نرتاح بشكل جيد وبعد ذلك ندرس كل شيء. هذا ليس الوقت المناسب للحديث في هذا الأمر».

وقال مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش إنه سيتحدث مع مودريتش وسيحددون الخطوات المقبلة معا.