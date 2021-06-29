شكرا لقرائتكم خبر 15 أغسطس دبلوم الاستثمار الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق معهد إعداد القادة في 15 أغسطس المقبل دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي كأول دبلوم تدريبي يقدمه المعهد ضمن برنامج القيادات الرياضية ، وذلك بدعم وتوجيه من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي. ويهدف البرنامج إلى صقل وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات في القطاع الرياضي وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلبات التنمية المسـتدامة وخدمة المجتمع. وستكون الدراسة التي تشمل عدد من المقررات بمعدل 30 ساعة مقسمة على فصلين لمدة عام كامل.

كانت هذه تفاصيل خبر 15 أغسطس دبلوم الاستثمار الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.