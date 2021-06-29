رودريقيز ضمن أجندة الصاعد الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أقل من 24 ساعة على إغلاق قضية اللاعب فيصل الخراع، وقبل أن يستنشق الاتحاديون هواء الافتكاك من هذه القضية التي استمرت مواسم طويلة، تلقى النادي تهديدا جديدا بخصم نقاط من رصيده بالدوري، حيث ألزمته لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مجددا بدفع 155 ألف ريال بسبب عدم تنفيذ أحكام صادرة من غرفة فض المنازعات في فترات متفاوتة، حيث كانت الفترة الأولى في 5 سبتمبر 2020 وتخص مستحقات اللاعب السابق عمر بخاري، بينما كان القرار الثاني في 31 يناير 2021 ويخص مستحقات مالية لنادي هجر.

كما أوضحت اللجنة أن هذين القرارين غير قابلين للاستئناف، مبينة أن عدم سداد المبالغ المستحقة للاعب والنادي إلى جانب القيمة المفروضة كعقوبة مالية نظير تسليم الحقوق المالية لأصحابها سينتج عنه خصم نقاط من رصيد الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على صعيد آخر، ​أشار موقع foto mac التركي إلى أن نادي التاي أزمير، وضع اسم المحترف بصفوف فريق الاتحاد غاري رودريقيز ضمن الأسماء التي يهتم بالتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل النادي التركي تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة بتعاقدات أجنبية جديدة تسهم في ظهور الفريق بشكل قوي بعد أن صعد إلى الدوري الممتاز.

في المقابل، يتوقع أن يبارك الاتحاد الخطوة خاصة أنه يأمل في إنهاء عقد اللاعب لضعف مردوده الفني رغم أنه يستنزف خزينة النادي من خلال رواتبه العالية إلى جانب دفعاته المستحقة، حيث يعد إلى جانب الصربي الكسندر بريجوفيتش من أعلى اللاعبين من حيث القيمة التعاقدية والرواتب الشهرية بالإضافة إلى مبالغ الدفعات.

من جهة أخرى يعاود لاعبو الفريق الأول التواجد مجددا في مقر النادي بعد أسبوع للاجتماع بالأجهزة الفنية والإدارية ومعرفة تفاصيل برنامج الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل الذي يتضمن مرحلة أولى في جدة يتخللها لقاء ودي ثم المغادرة إلى الإمارات لاستكمال البرنامج من خلال خوض 4 مباريات ودية.