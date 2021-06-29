خصومة بين الجماهير وفكرة تشفير الدوري

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وكانت مصادر لمحت في الفترة القريبة الماضية إلى إمكانية تشفير الدوري في نسخته المقبلة.
وسبق أن وجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في أواخر عام 2017 وتحديدا في شهر أكتوبر، بعدم تشفير الدوري مؤكدا أن المواطن له الحق في أن يشاهد الدوري مجانا.
كيف تفضل متابعة الدوري السعودي؟
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