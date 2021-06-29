خصومة بين الجماهير وفكرة تشفير الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تزال فكرة تشفير دوري المحترفين السعودي لكرة القدم أو تخصيص رسيفر خاص لنقل مبارياته كإعادة لتجربة سابقة، غير مرحب بها وسط غالبية متابعي الدوري، حيث كشف استطلاع أجرته «مكة» على تويتر موجه لعشاق الدوري بمختلف ميولهم تحت عنوان: كيف تفضل متابعة الدوري السعودي؟ أن الغالبية العظمي من المشاركين يرغبون بنسبة % 63.3 في استمرار دوري المحترفين بالصورة التي كان عليها في المواسم السابقة، وهي نقله عبر القنوات الرياضية السعودية المفتوحة دون تشفير، فيما أظهرت فئة قليلة (%5.2) من أصل 12596 شخصا شاركوا في التصويت، مساندتها فكرة التشفير أسوة بما يتم في الدوريات العالمية. ورأت فئة أخرى نقل الدوري عبر شاشات الأجهزة المحمولة فكرة جيدة لكن بنسبة أقل بكثير من المطالبين باستمرار نقله عبر شاشات التلفزيون. وكانت مصادر لمحت في الفترة القريبة الماضية إلى إمكانية تشفير الدوري في نسخته المقبلة. وسبق أن وجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في أواخر عام 2017 وتحديدا في شهر أكتوبر، بعدم تشفير الدوري مؤكدا أن المواطن له الحق في أن يشاهد الدوري مجانا. كيف تفضل متابعة الدوري السعودي؟





5.2% مشفر مع دوريات عالمية



63.3% مفتوح بالوضع السابق



18.5% عبر الأجهزة المحمولة



13% غير مهتم بالمتابعة



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.