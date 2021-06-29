في مباراة مثيرة.. إنجلترا تطيح بألمانيا وتتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل للدور ربع النهائي من بكولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً على نظيره الألماني، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية "لندن"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية.

تقدمت انجلترا عن طريق اللاعب رحيم سترلينج، في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وأضاف هارى كين الهدف الثانى لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 86 من زمن المباراة، ليقضى على آمال الماكينات الألمانية في العودة للمباراة.

ودخل المنتخب الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير / خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير / خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا.

فيما دخل المنتخب الألماني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير / خط الدفاع: هوملز، روديجر، جينتير / خط الوسط: تونى كروس، جوسينس، جوريتزكا، كيميتش / خط الهجوم: توماس مولر، كاى هافيرتز، فيرنر.

وينتظر المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من يورو 2020، الفائز من مواجهة المنتخبين السويدي ونظيره الأوكراني المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لثمن نهائي يورو 2020 بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على كرواتيا والتشيك بنفس النتيجة 1-0، بالإضافة إلى تعادل سلبى وحيد أمام اسكتلندا، وسجل هدفين فقط حملا توقيع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتى، ولم تستقبل شباكه أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذى حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

وحجز منتخب ألمانيا مقعده في دور الـ16 باليورو بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف فرنسا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة فقط على منتخب البرتغال الثالث بنفس الرصيد من النقاط.