يورو 2020: انجلترا تفوز على ألمانيا بهدفين وتطيح بها من دور الستة عشر

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حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فوزا تاريخيا على نظيره الألماني ويتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وفاز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أمام 43 ألف متفرج.

ويعد هذا أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966.

سجل رحيم ستيرلنغ الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 75 وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ويواجه المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية الفائز من لقاء السويد وأوكرانيا.