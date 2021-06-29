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يورو 2020: انجلترا تفوز على ألمانيا بهدفين وتطيح بها من دور الستة عشر

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فوزا تاريخيا على نظيره الألماني ويتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وفاز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أمام 43 ألف متفرج.

ويعد هذا أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966.

سجل رحيم ستيرلنغ الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 75 وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ويواجه المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية الفائز من لقاء السويد وأوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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