شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستشكف بيراميدز في محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استأنف الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون.