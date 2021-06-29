شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستشكف بيراميدز في محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.
وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.
وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استأنف الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون.
وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.
وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة على حساب فريق الترجي التونسي، وبدأ الفريق التركيز في مواجهات بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمواجهة بيراميدز.
واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس الاثنين استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني مران اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية مع اللاعبين على أرضية ملعب مختار التتش من أجل شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق بيراميدز وتحفيزهم على استمرار الانتصارات مع عودة الدوري.
ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري بعد غياب قرابة 50 يوما منذ مباراته ضد الزمالم في قمة الدوري بسبب انشغاله بخوض مبارياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي.