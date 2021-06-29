شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجدد الثقة في التحكيم المصري رغم الأخطاء الفادحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض معتز البطاوى المدير الرياضي بنادى سيراميكا التقليل من شأن التحكيم المصري، رغم الأخطاء الفادحة التي كلفت فريقه فقدان العديد من النقاط في المباريات الأخيرة، قائلا: "تعرضنا للظلم بالفعل، ليس في مباراة أو مباراتين، ظُلمنا في عدد كبير من المباريات، لكن نثق في قدرة التحكيم وعدالته، ونرفض التقليل منه، كما نرفض فكرة التلويح للاستعانة بالحكام الأجانب، حكامنا بخير وسيحصل سيراميكا على حقه".

وتابع المدير الرياضي بنادي سيراميكا: "سيراميكا من أكثر الأندية المتضررة من القرارات التحكيمية، ونطالب دائما بتطبيق العدالة فقط، لكن لا نشكك في نوايا الحكام المصريين فهم ابعد ما يكونوا عن الشبهات".

وكان ضياء السيد، المدير الفني لـ"سيراميكا" قد أعرب عن غضبه من القرارات التحكيمي عقب مباراة الجونة الأخير، قائلا إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمى متكرر، موضحا أن الأخطاء زادت عن الحد المسموح به، وكلفت لاعبيه خسارة مباريات مهمة أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

أكد السيد، أنه لا يحب الحديث عن التحكيم، ولكن زيادة الأمور عن حدها دفعه للاعتراض على القرارات الخاطئةن موجها رسالة إلى رئيس لجنة الحكام قائلا: "بلاش الحاجات الموجهة ضد سيراميكا وما نتعاملش بمبدأ نادى صغير وكبير، لافتا إلى أن هناك أندية تتغير مواعيد مبارياتها، في حين يرفض المسئولون الرد على طلبه تغيير موعد لأحد مباريات فريقه.

واختتم السيد حديثه قائلا: "لن أقدم التماسا بسبب الظلم التحكيمى؛ لأنه لن يؤخذ بعين الاعتبار ويرد عليه أحد".

وكان فريق الجونة قد فاز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى باستاد خالد بشارة بالجونة.