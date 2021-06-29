شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ رائع للحارس مصطفى شوبير فى تدريب الأهلى استعدادا لبيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، مرماه من هدف محقق، خلال تدريبات الفريق الأول بالفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة بيراميدز، مساء الخميس القادم، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ونشر شوبير الابن، عبر ستورى حسابه على انستجرام، فيديو أظهر مهارته ورشاقته فى صد الكرة ببراعة قبل دخولها المرمى.

ويعود الأهلى، إلى الدورى المحلى بعد غد الخميس بمواجهة بيراميدز، عقب غياب طويل يمتد لقرابة 50 يوما كاملة، خاض خلالها العديد من المعارك فى أدغال القارة السمراء حتى نجح فى الوصول إلى المباراة النهائية من دورى أبطال أفريقيا، بعدما كانت آخر مواجهة للفريق الأحمر فى الدورى أمام غريمه التقليدى الزمالك.



مصطفى شوبير

ويلتقى الأهلى مع كايز تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، يوم 17 من يوليو المقبل فى نهائى دورى الأبطال فى المباراة المقرر إقامتها بمركب محمد الخامس فى المغرب، فى أعقاب تفوقه على الترجى التونسى برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى قبل نهائى البطولة، حيث فاز فى الذهاب بتونس 1-0 وكرر فوزه بالإياب فى القاهرة 3-0.



شوبير

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى أمام الزمالك، يوم العاشر من مايو الماضى ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر المسابقة، وانتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين، فيما سيلاقى بيراميدز الخميس فى لقاء العودة للمسابقة المحلية التى يتصدرها الزمالك برصيد 61 بفارق نقاط 20 نقطة عن الأهلى صاحب المركز الثالث، الذى لعب 8 مباريات أقل من الفريق الأبيض.