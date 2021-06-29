الامارات | إنجلترا تصعق ألمانيا بثنائية كين وسترلينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تصعق ألمانيا بثنائية كين وسترلينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع المنتخب الألماني لكرة القدم منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الستة عشر عقب الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ويمبلي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75 بهدف سجله رحيم سترلينغ، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86، محرزا أول أهدافه في البطولة.

وكان المنتخب الإنجليزي صعد لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط حيث حقق انتصارين على المنتخبين الكرواتي والتشيكي بنتيجة واحدة هي 1 / صفر وتعادل سلبيا أمام المنتخب الاسكتلندي. في المقابل تأهل المنتخب الألماني بهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط جمعها من الفوز على المنتخب البرتغالي 4 / 2 والتعادل أمام المنتخب المجري 2/2 والخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدف نظيف.

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