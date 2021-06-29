شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا الإنجليزي يقدم تعازيه في وفاة أنسى ساويرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نعى نادي أستون فيلا الإنجليزي الملياردير أنسي ساويرس والد مالك نادي أستون فيلا .

وكتب نادي أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«يود الجميع في نادي أستون فيلا أن يتقدموا بأحر التعازي لمالك النادي ناصف ساويرس وعائلته الكريمة لوفاة والده أنسى ساويرس».

ويعد أنسي ساويرس مؤسس مجموعة «أوراسكوم» وأحد أبرز رجال الأعمال في مصر والمنطقة العربية