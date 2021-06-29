شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق نادي بيراميدز على وداع لاعبيه قبل رحيله عقب اتفاقه مع الإدارة على الرحيل بالتراضي مؤخرا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في منصبه منذ بداية الموسم الجاري.

واجتمع المدرب باللاعبين في غرف الملابس لتوديعهم وكذلك الجهاز المعاون، وتمنى للجميع التوفيق في الفترة المقبلة، مؤكدا على حزنه بسبب الرحيل ولكنها كرة القدم في النهاية، وكان يتمنى تحقيق الكثير معهم في فترة وجوده ولكن الظروف حالت دون ذلك، مشددا على أنهم نوعية رائعة من اللاعبين وكان فخورا بتدريبهم في الفترة الماضية، وموضحا أنه يتمنى التوفيق للجميع.

من جانبه تحدث عبد الله السعيد قائد الفريق نيابة عن باقي اللاعبين، ومؤكدا على أنه كان سعيداَ بوجود أروابارينا على رأس الجهاز الفني في الفترة الماضية، وأنه مدرب مميز ولكن الظروف حالت دون تحقيق النتائج المطلوبة والبطولات، متمنياَ له التوفيق في المستقبل، مع وعد بعدم انقطاع التواصل في الفترة المقبلة.