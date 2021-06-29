منتخب إنجلترا يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره الألماني 2-0 في ثمن النهائي.



ولحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي يورو 2020، بعدما بات سابع منتخب يبلغ هذا الدور بعد الدنمارك وإيطاليا وبلجيكا والتشيك وسويسرا وإسبانيا.

وينتظر المنتخب الإنجليزي بذلك في ربع النهائي مواجهة المتأهل من مواجهة السويد وأوكرانيا التي تقام (الثلاثاء).

الثنائي رحيم سترلينج وهاري كين سجلا هدفي الإنجليز الحاسمين في المباراة، وذلك في الدقيقتين 75 و86.

ونجح هاري كين في كسر نحسه بتسجيله أول أهدافه على الإطلاق في اليورو، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولات الدولية الكبرى بقميص الأسود الثلاثة.

وتساوى كين مع مواطنه واين روني، ليصبحا ثالث أكثر من سجلوا أهدافا في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو) مع منتخب إنجلترا بعد جاري لينيكر (10) وآلان شيرار (9) أهداف.

وبلغت أهداف كين في عهد المدرب ساوثجيت 30 هدفا، فيما يعد لينيكر أكثر اللاعبين الإنجليز إحرازا للأهداف تحت قيادة مدرب واحد، بتسجيله 35 هدفا في عهد السير بوبي روبسون.

ولأول مرة في تاريخ اليورو، تتمكن إنجلترا من تخطي مباراة بالأدوار الإقصائية خلال 90 دقيقة فقط، دون الذهاب لأشواط إضافية.

وحافظ منتخب إنجلترا على نظافة شباكه في كل المباريات الـ4 التي خاضها حتى الآن، وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخه بإحدى البطولات الكبرى، وذلك بعد مونديال 1966.