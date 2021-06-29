دورتموند يعين مدربه مديرا تقنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن انتقال إدين ترزيتش الذي أنقذ موسم الفريق في عام 2021 بفوزه بلقب كأس ألمانيا، من منصبه التدريبي إلى منصب جديد كمدير تقني بالنادي. وتولى ترزيتش تدريب دورتموند في ديسمبر عام 2020، وذلك بعد إقالة لوسيان فافر، ليقود الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الألماني (بوندسليجا) ويتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



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