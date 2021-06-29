مدرب سويسرا: هزمنا الفرنسيين بالرغبة واللياقة

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وكان الوقت الأصلي للمباراة والشوطان الإضافيان قد انتهيا بالتعادل 3 / 3، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لسويسرا في النهاية.
وقال بيتكوفيتش عقب المباراة «الفريق قام بعمل رائع، وظهرت رغبته وجاهزيته، نجحنا في فرض أسلوب لعبنا، كان لدينا مخزون بدني ربما أعلى من فرنسا، وقد أظهرنا ذلك طوال 120 دقيقة».
وأضاف «هذا الفريق لديه الرغبة في الذهاب بعيدا».
من جانبه قال قائد سويسرا جرانيت شاكا «لقد صنعنا التاريخ للكرة السويسرية، الآن الجميع يعرف سويسرا، نحن نحلم الآن».
وضرب المنتخب السويسري موعدا مع نظيره الإسباني في دور الثمانية، حيث كان المنتخب الإسباني قد تأهل للدور ذاته بعد فوزه 5 / 3 على نظيره الكرواتي بعد شوطين إضافيين.
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