حضور باهت للشعلة الأولمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتأهب طوكيو لاستقبال الشعلة الأولمبية، لكن يتوقع أن تسجل الشعلة حضورا باهتا في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مسيرة الشعلة الأولمبية قد انطلقت في مارس الماضي، وبوصولها إلى طوكيو ستكون قد مرت بجميع المحافظات الـ46 باليابان، وذلك استعدادا للأولمبياد الذي تنطلق منافساته في 23 يوليو المقبل.

وتخضع طوكيو لحالة شبه طوارئ تستمر حتى 11 يوليو المقبل على الأقل، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة بها حتى 20 يونيو الحالي.

لكن المدينة تشهد منذ ذلك الحين تزايدا في أعداد المصابين بكورونا، ويخشى الكثيرون أن تتسبب الدورة الأولمبية في تزايد معدلات انتشار الفيروس. لكن المنظمين يؤكدون إمكانية إقامة الدورة بشكل آمن، وتتضمن الخطط السماح بحضور 10 آلاف مشجع من اليابانيين فقط.