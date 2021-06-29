6 كبار بمنتخب إسبانيا الأولمبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فيوينت أمس أن لاعب لايبزج الألماني داني أولمو، سيكون واحدا من 6 لاعبين بالمنتخب الأول المنافس حاليا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، سيشاركون مع المنتخب الأولمبي في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو. وتضم تلك القائمة إلى جانب أولمو كلا من حارس المرمى أوناي سيمون وإريك جارسيا وباو توريس وبيدري وميكيل أويارزابال. ويتأهب المنتخب الإسباني الأول لمواجهة نظيره السويسري يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من يورو 2020، وفي حالة وصوله إلى النهائي، سيختتم مشواره في البطولة في 11 يوليو، علما بأن منافسات الأولمبياد ستنطلق في 23 من الشهر نفسه. وسيبدأ باقي لاعبي المنتخب الأولمبي الاستعدادات لأولمبياد طوكيو اعتبارا من اليوم، وسينضم إليهم اللاعبون الستة من المنتخب الأول عقب نهاية مشوار الفريق في يورو 2020.

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