كافاني يقود أوروجواي لمواجهة كولومبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد النجم إدينسون كافاني منتخب أوروجواي للفوز على منتخب باراجواي 1 / 0 صباح أمس في ختام مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وسجل كافاني هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 21، ليرفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 7 نقاط ويحرز المركز الثاني بالمجموعة بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر، بينما تجمد رصيد منتخب باراجواي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وصعد منتخب أوروجواي من المركز الرابع إلى الثاني ليتفادى مواجهة المنتخب البرازيلي حامل اللقب في دور الثمانية، حيث سيلتقي بذلك مع منتخب كولومبيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

أما منتخب باراجواي، فقد أخفق في تحقيق أول انتصار له أمام أوروجواي في كوبا أمريكا منذ عام 1947، وأحرز المركز الثالث في المجموعة ليلتقي منتخب بيرو، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، في دور الثمانية.

وإلى جانب الهزيمة، تعرض منتخب باراجواي لصدمة أخرى تمثلت في إصابة لاعب خط وسطه ميجيل ألميرون، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة دور الثمانية.

وكان منتخب أوروجواي بحاجة إلى الفوز أو التعادل لتفادي مواجهة البرازيل في دور الثمانية.