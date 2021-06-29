رسمياً.. تاكيس جونياس مديراً فنياً لـ بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي بيراميدز اليوم، الثلاثاء، عن تعيين اليوناني تاكيس جونياس مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عقد جلسة مع المدرب الجديد قبل قيادته للمران الأول مع الفريق بملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما رحب الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي بالنادي، بالمدرب الجديد وتمنى أن يقود الفريق لتحقيق كل أهداف النادي المطلوبة.

ويقود جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة اليوم في ملعب النادي بالدفاع الجوي، استعداداً لخوض لقاء الأهلي المقرر أن يقام على ملعب "الأهلي وي السلام" الخميس المقبل في إطار الدوري الممتاز.

يشار إلى أن اليوناني تاكيس جونياس من مواليد ٦ أكتوبر من عام 1961، وكان لاعباً مميزاً في عدد من أندية اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وفي مهمته كمدرب تولى تدريب عدد كبير من الأندية اليونانية، وتولى من قبل مهمة تدريب نادي وادي دجلة المصري وقدم مستوى مميز معه.

ويضم جهاز المدير الفني تاكيس جونياس، 3 مساعدين أجانب ومعهم محمود فتح الله واليوناني سبيروس وعمرو مختار مدربين.