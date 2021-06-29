رسمياً.. محمد صلاح خارج أولمبياد طوكيو 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أنه قد تأكد بصفة نهائية عدم انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى منتخب مصر الأوليمبي، للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 المقرر أن تقام في يوليو المقبل، وذلك بعد تحفظ ناديه على تواجد اللاعب في الاوليمبياد.

وأفادت الصحيفة بأن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي استقر على استبعاد محمد صلاح من القائمة النهائية المشاركة في الاوليمبياد و التي سيتم الإعلان عنها غدًا، الأربعاء، بعدم عدم الوصول إلى اتفاق بين اتحاد الكرة و إدارة ناديه لتواجد اللاعب ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الاوليمبياد.

وسعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، غداً الأربعاء، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، والتي ستضم 22 لاعباً، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

وكان شوقي غريب قد حدد يوم 6 يوليو المقبل موعداً لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

وسيفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.