شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا,, الأهلي يفقد جهود وليد سليمان في نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل، بعد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة 4 أسابيع، وهو ما يجعل فرص لحاق الحاوي بالنهائي الإفريقي منعدمة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة الجماعية. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، وأجرى الفريق مسحة طبية قبل انطلاق المران. ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطوله الدوري الممتاز.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.