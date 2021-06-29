شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللاعبة مـيـار شـريـف بطلة مصر في التنس و المصنفة رقم 117 عالمياً، أن تهزم الأسبانية ماريستاني زوليتا 2-0 بواقع (7-6 ، 6-4) ، وتتأهل الى الدور الثاني من بطولة فرنسا الدولية للتنس .

وودعت ميار شريف بطولة ويمبلدون للتنس إحدى بطولات الجراند سلام بعد خسرتها من الألمانية جولي نيمير 2-0 (6-4 ، 6-3) في الدور الثاني من تصفيات البطولة .

و كانت ميار شريف بطلة التنس قد فازت على الرومانية ايرينا فيتيكاو 2-0 بواقع (6-3 ، 6-1) في أولى مباريات التصفيات المؤهلة للدور الرئيسي لبطولة ويمبلدون أمس لتتأهل ميار شريف للدور الثاني من تصفيات بطولة ويمبلدون للتنس .

يذكر ان ميار شريف قد تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس.

واستطاعت ميار شريف فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى، وتخطت الأدوار التمهيدية وشاركت بالفعل فى النهائيات، وهو إنجاز غير مسبوق للاعبة مصرية أن تصل لهذه الأدوار من واحدة من أهم البطولات العالمية.