شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعب منتخب الشباب للمستشفي بعد إصابته أمام طاجكستان بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب لإصابة خلال مباراة طاجكستان ، ليتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف في المباراة التي شهدت فوز المنتخب الوطنى 3 / 0 ليتأهل إلى دور الأربعة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 7 يوليو المقبل .

أحرز أهداف منتخب مصر كلاً من أحمد شريف و أحمد حواش و يوسف حسن في الدقائق 27 و 35 و 47 .

بدأ محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 مباراته لمواجهة منتخب طاجكستان في الخامسة مساء اليوم بإستاد القاهرة ، ضمن مواجهات دور الثمانية بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

الهجوم : أحمد ذكى شريف.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية واستحواذ من قبل لاعبي منتخب مصر للشباب ، ونجح اللاعبين في الوصول لمرمي طاجكستان أكثر من مرة ، إلى أن تشهد الدقيقة 27 هدف المنتخب الأول من تمريرة يوسف محمد يسددها أحمد شريف هدف الفراعنة الأول ، وجاء هدف المنتخب الثاني من ضربة حرة يقابلها أحمد حواس برأسية محرزا الهدف الثاني ، وبعد الهدفين ينشط لاعبو طاجكستان لكن دون خطورة على مرمي أحمد نادر ، لينتهي الشوط بتقدم الفراعنة 2 / 0.

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم من منتخب مصر يسفر عن هدف بعد عرضية رائعة من أحمد حواش يقابلها يوسف محمد حسن في الدقيقة 47 برأسية في مرمي طاجكستان ، وبعد الهدف يهدر منتخب مصر أكثر من فرصة للتهديف وينتهي اللقاء بفوز مصر 3 / 0.

قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديد مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة.