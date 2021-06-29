الأهلي يجرى مسحة كورونا قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم قبل المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة على حساب فريق الترجي التونسي، وبدأ الفريق التركيز في مواجهات بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمواجهة بيراميدز.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس الاثنين استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني مران اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية مع اللاعبين على أرضية ملعب مختار التتش من أجل شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق بيراميدز وتحفيزهم على استمرار الانتصارات مع عودة الدوري.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري بعد غياب قرابة 50 يوما منذ مباراته ضد الزمالم في قمة الدوري بسبب انشغاله بخوض مبارياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي.