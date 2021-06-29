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شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق نادي بيراميدز على وداع لاعبيه قبل رحيله عقب اتفاقه مع الإدارة على الرحيل بالتراضي مؤخرا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في منصبه منذ بداية الموسم الجاري.
واجتمع المدرب باللاعبين في غرف الملابس لتوديعهم وكذلك الجهاز المعاون، وتمنى للجميع التوفيق في الفترة المقبلة، مؤكدا على حزنه بسبب الرحيل ولكنها كرة القدم في النهاية، وكان يتمنى تحقيق الكثير معهم في فترة وجوده ولكن الظروف حالت دون ذلك، مشددا على أنهم نوعية رائعة من اللاعبين وكان فخورا بتدريبهم في الفترة الماضية، وموضحا أنه يتمنى التوفيق للجميع.
وقررت إدارة نادي بيراميدز بشكل رسمى توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.
ويتولى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى الأسبق لوادى دجلة مهمة تدريب بيراميدز، بعدما وقع على عقود توليه المهمة لمدة 3 أشهر مقبلة.
وعلم ”الخليج 365” إن عقد تاكيس جونيس مع بيراميدز يمنح إدارة النادى إمكانية تجديد تعاقد المدرب لمدة موسم مقبل حال تقديم مستوى مميز مع الفريق فى الأشهر الثلاثة مدة التعاقد، كما لا يتضمن عقد المدرب اليونانى مع بيراميدز شرط جزائى على أيا من الطرفين.
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (1)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (2)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (3)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (4)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (5)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (6)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (7)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (8)
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز قبل تسليم الراية لتاكيس (9)