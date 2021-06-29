شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل نهائى دورى الأبطال بين الأهلى وكايزرتشيفز بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لتأجيل مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا بين الأهلى وكايزرتشيفز الجنوب افريقى بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا التى ضربت جنوب افريقيا مؤخرا.

ووضعت حكومة جنوب أفريقيا، فريق كايزر تشيفز فى موقف صعب قبل مواجهة الأهلي فى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب "محمد الخامس" فى الدار البيضاء بالمغرب.

قالت صحيفة "citizen"، أن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت الأحد الماضى، فرض حظر تجول على 5 ولايات من بينهم ولاية جوتنج معقل فريق كايزر تشيفز، لمدة 14 يوما، بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، كما ستكون مواعيد الحظر الجديدة من التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرا، مع غلق المدارس والمطاعم.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا أمس مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا، ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.