شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة استعداد لمواجهة بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس الاثنين استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني مران اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية مع اللاعبين على أرضية ملعب مختار التتش من أجل شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق بيراميدز وتحفيزهم على استمرار الانتصارات مع عودة الدوري.

وخاض اللاعبين فقرة الجري حول الملعب بعد انتهاء المحاضرة الفنية التي عقدها معهم موسيماني، ثم فقرات تدريبية متنوعة خلال المران.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك، فيديو لبداية مران الأهلي على ملعب التتش وبث مباشر للجلسة التي عقدها موسيماني مع اللاعبين في بداية المران.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري بعد غياب قرابة 50 يوما منذ مباراته ضد الزمالم في قمة الدوري بسبب انشغاله بخوض مبارياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي.