شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طارق سليمان مدربا للحراس فى الجهاز الفني للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عصام سراج المتحدث الرسمي لنادى المقاصة ومستشار التعاقدات بالنادي عن استمرار طارق سليمان في منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد عبد الجليل والذي تولى المهمة خلفا لمحمد عظيمة الذي استقال من منصبه.

وأكد سراج أن الجهاز الفني الجديد للمقاصة يتكون من عبد الجليل مديرا فنيا وطارق حجا مدرب عام وإسلام عادل مدرب وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، بينما رحل الثنائي اللبناني بلال محيي الدين المدرب العام والتونسي أحمد بهلول مخطط الأحمال.

وفيما يخص موقف استمرار الجهاز الفني الجديد بدون مخطط أحمال أكد عصام سراج أن إدارة المقاصة تنتظر عبد الجليل من العمل بنفس المجموعة الحالية أو التمسك بضم مخطط أحمال لجهازه الفني.

يذكر أن محمد عظيمة هو من طلب التعاقد مع طارق سليمان لتولي منصب مدرب حراس مرمى المقاصة في جهازه الفني، قبل أن يرحل عظيمة ويستمر سليمان في منصبه مع الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الجليل.

وقرر مسئولو نادى المقاصة تعيين محمد عبد الجليل مديرا فنيا للفريق الفيومي خلفا لمحمد عظيمة الذي استقال من منصبه بعد الخسارة من الزمالك أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واتفق مسئولو نادى المقاصة مع محمد عبد الجليل علي تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مصدر داخل نادي المقاصة أن عظيمة معذور في إقدامه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية هو ومساعديه.