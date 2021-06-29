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فوتوسيشن للاعبى سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر

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القاهرة - سامية سيد -  

يخضع لاعبى سلة الزمالك إلى جلسة تصوير الان مع درع دورى السوبر  بمقر النادى بميت عقبة  ، والذى توج به الفريق امس بالتغلب على الاتحاد السكندري. 

 

وتغلب فريق سلة الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري فى نهائي الدورى 3/2 فى مجموع المباريات التى تم خوضها بين الفريقين بمنافسات best of 5 .

 

 

ومن أبرز نجوم فريق سلة الزمالك كل من انس اسامة و مصطفى كيجو و والتر هودج وعمر هشام وأحمد ياسر و  مهاب ياسر وهيثم  السحرتى

 

فاز الزمالك على الاتحاد بنتيجة 80 / 84 فى نهائى دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ليحقق اللقب رقم 14 فى تاريخه، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بنتيجة 83/56، فيما فاز الزمالك فى المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة أيضا ليتساوى الفريقان، ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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