شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة كورونا.. إلغاء وديتى السعودية أمام جنوب افريقيا فى يوليو استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر الغاء المباراتين الوديتين بين المنتخب الأولمبى الجنوب افريقى ونظيره السعودى اللتين كان من المقرر إقامتهما فى السعودية يومىّ 1 و5 يوليو المقبلين، بسبب إصابات كورونا فى جنوب افريقيا.

وقرر منتخب السعودية الأولمبى الاكتفاء بمواجهة رومانيا مرتين وديا يومىّ 10 و13 يوليو المقبل قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.

ووضعت حكومة جنوب أفريقيا، فريق كايزر تشيفز فى موقف صعب قبل مواجهة الأهلي فى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب "محمد الخامس" فى الدار البيضاء بالمغرب.

قالت صحيفة "citizen"، أن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت الأحد الماضى، فرض حظر تجول على 5 ولايات من بينهم ولاية جوتنج معقل فريق كايزر تشيفز، لمدة 14 يوما، بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، كما ستكون مواعيد الحظر الجديدة من التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرا، مع غلق المدارس والمطاعم.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا أمس مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا، ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.