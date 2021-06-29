تقارير: كاف يدرس إمكانية نقل نهائي إفريقيا خارج المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس إمكانية نقل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا خارج المغرب، لتصبح مهددة بتغيير مكان إقامتها من المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال المقرر له يوم 17 يوليو المقبل بالمغرب، بعد تجاوز الترجي التونسي في نصف النهائي برباعية، ليضرب موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي هزم الوداد المغربي.

ووفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن نهائي إفريقيا قد يتم نقله من المغرب بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات المغربية لتفادي انتشار وباء "كورونا"، ومن بينها عدم السماح للجماهير بدخول المدرجات.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن تدرس لجنة المسابقات الأمر خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد رفض السلطات المغربية السماح بحضور نسبة من الجماهير، في الوقت الذي منح فيه مسؤولو كاف الضوء الأخضر للاتحادات المحلية بالسماح لـ5000 مناصر بدخول الملعب منذ الدور نصف النهائي، غير أن السلطات المحلية رفضت الأمر.

وأشارت إلى أن تأهل الأهلي وكايزر تشيفز لنهائي المسابقة، والرغبة الكبيرة لجماهيرهما في مساندتهما قد يُرجح إمكانية نقل المباراة إلى بلد آخر يسمح بحضور نسبة من جماهير الفريقين، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية رخصت للجماهير بدخول الملاعب بنسبة معينة.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ملعب "دوالا" بالكاميرون مرشح بقوة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، في حال تم نقله من المغرب، كما أن هناك ملاعب أخرى مرشحة لاحتضان المباراة.

يُذكر أن الأهلي يسعى لتعزيز رقمه القياسي بحصد لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه على الزمالك في نهائي النسخة الماضية بنتيجة (2-1).