سفير فرنسا بالقاهرة : أتمنى التقاط سيلفي مع صلاح .. ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال ستيفن روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إنه يتمنى التقاط صورة على طريقة "سيلفي" مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح كما يريده أن ينتقل للدوري المحلي في بلاده.

وعن دور كرة القدم في تقوية علاقات مصر بفرنسا، قال خلال تصريحات للبرنامج هاف تايم الذي يعرض على إذاعة أون سبورت أف أم:" كسفير فرنسي لمصر وما يهمني هو العلاقات بين البلدين، تخيل.. مدى الإضافة للعلاقات اللتي يمكن أن تحدث عن طريق محمد صلاح في فريق فرنسي لذلك كسفير فرنسي أريد أن يأتي محمد صلاح إلى فرنسا وأن يلعب لفريق فرنسي، ويلعب لباريس سان جيرمان، لأن هذا سيكون مزيدا من التواصل الشعبي بين البلدين.. وأنا أحلم أن ألتقط صورة "سيلفي" مع محمد صلاح عندما ينضم إلى فريق فرنسي.. هذا هو حلمي.. لذلك دعنا نجعل هذا الحلم ممكنا".

ويرى ستيفن روماتيه أن المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ولاعب المنتخب الفرنسي، زين الدين زيدان، هو أيقونة الشعب الفرنسي في كرة القدم.

وقال روماتيه": إن سألت الشعب الفرنسي من هو أيقونتك المفضلة، سيأتي زيدان رقم واحد، وتظل شعبيته قائمة حتى الآن".

وعن شعبية ميشيل بلاتيني قال السفير الفرنسي في القاهرة:"ميشيل بلاتيني ينتمي إلى الجيل القديم مع سانت إيتيان والذي كان الأفضل في فترة السبعينيات، لذلك هو يعتبر أيقونة ممن يبلغون سن الـ 60 والـ70 حاليًا.. كرة القدم تعتمد على الأجيال، ولكني ما أثق فيه هو أن بالرغم من تعاقب الأجيال زيدان يظل أسطورة حتى بالنسبة للصغار.. إنه مثل تمثال بالنسبة لعدد من الأجيال الفرنسيين".

وعن رأيه في قدرات مصر لتنظيم أحداث عالمية رياضية، قال السفير الفرنسي:" لقد حققتم نجاح عظيم في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ولقد سيطرتم على الوضع في وقت قصير جدا ولبناء الملاعب والتأمين في هذا الحدث الكبير، لقد سيطرتم أيضا في كان 2019 بعدما كنتم بدلا من الكاميرون الذي تم إعلان أنهم لن يتمكنوا من التنظيم وفي 6 أشهر فقط تمكنتم من تنظيم هذا الحدث الكبير... لذلك أعتقد أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم على الورق وعلى الطاولة وكل المعطيات تشير إلى ذلك .. اليوم لديكم الخبرة والقدرة لتنظيم هذا النوع من الأحد".

وأتم السفير الفرنسي في القاهرة: "ولكن في الحقيقة ما رأيته مما حدث في 2019 وفي بطولة العالم لليد، لا شك في أن مصر قادرة على تنظيم هذه الأحداث الرياضية".