تقارير: هدف سويسرا الثالث في فرنسا يتسبب في نقاش حاد بين عائلات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن هناك نقاش حاد دار في مدرجات ملعب مباراة سويسرا وفرنسا في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، بين والدة أدريان رابيو وعائلتي بول بوجبا وكيليان مبابي.

وودع المنتخب الفرنسي بطولة "يورو 2020" من دور الـ16 على يد منتخب سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية.

ووفقاً لإذاعة "RMC SPORTS" الفرنسية، فإن والدة رابيو، ألقت اللوم على بول بوجبا زميل نجلها في المنتخب، بسبب الطريقة التي فقد بها الكرة في لعبة الهدف الثالث لمنتخب سويسرا في الوقت القاتل من المباراة.

وقالت الإذاعة، إن والدة رابيو، طلبت من والد كيليان مبابي إعادة توجيه ابنه ليكون أقل غطرسه.

وأشارت إذاعة راديو مونت كارلو، ان النقاش الحاد الذي نشب بين والدة رابيو وعائلة بوجبا ومبابي استمر لمدة 20 دقيقة.