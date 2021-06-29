لاعب برشلونة يستعد لمصر بعد صناعة التاريخ في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعد الموهبة الشابة بيدري جونزاليس لاعب وسط المنتخب الإسباني وبرشلونة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد انتهاء مشوار الماتادور في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأعلن المنتخب الإسباني الأولمبي قائمته المشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

وتواجد بيدري ضمن القائمة التي أعلنها لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب الشباب الإسباني تحت 21 عاما، الذي يأتي في المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو بجانب منتخبات مصر، الأرجنتين وأستراليا.

وسيطير ‏بيدري بعد انتهاء مشوار إسبانيا في اليورو إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث ستكون أول مباراة للمنتخب الإسباني الأولمبي أمام المنتخب المصري يوم 22 يوليو المقبل قبل يوم واحد من حفل افتتاح الدورة الصيفية..

لاعب برشلونة صنع التاريخ في يورو 2020 بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بالأدوار الإقصائية للمسابقة منذ انطلاقها بعمر (18 عاما و215 يوما).

وحقق بيدري ذلك الرقم القياسي متفوقا على كل من الإنجليزيين ماركوس راشفورد (18 عامًا و240 يومًا) وواين روني (18 عامًا و244 يومًا).

وكان بيدري لعب المباريات الأربع التي خاضتها إسبانيا في يورو 2020 بشكل أساسي، وأصبح بعد خوض المباراة الافتتاحية ضد السويد أصغر لاعب إسباني يلعب حدثًا كبيرًا (أمم أوروبا وكأس العالم) مع الأحمر.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عاما والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.