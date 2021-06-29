رسميًا.. تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلنت إدارة نادي بيراميدز، التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، ليتولى منصب المدير الفني للفريق خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي تم توجيه الشكل له خلال الساعات الماضية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر من نادي بيراميدز، فإن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز قد عقد جلسة مع جونياس، قبل قيادته للمران الأول للفريق على ملعب الدفاع الجوي.

وتحدث عيد مع جونياس حول أهداف النادي وخططه في المرحلة المقبلة، في تواجد هاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

ويقود جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة خلال مران اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لملاقاة الأهلي يوم الخميس القادم، في إطار مباريات دوري We المصري.

ويضم الجهاز المعاون لجونياس كلًا من، محمود فتح الله كمدرب عام، واليوناني سبيروس وعمرو مختار مدربين، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى.

الجدير بالذكر أن تاكيس جونياس سبق له تولي مهمة تدريب نادي وادي دجلة، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق لعدة شهور، ليعود بعدها لقيادة بيراميدز.