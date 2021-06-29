"خارج نهائي الأبطال".. وليد سليمان يغيب عن الأهلي 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، أحمد أبو عبلة، إن لاعب فريقه وليد سليمان تعرض لتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، إلى أن وليد سليمان يحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت الأشعة التي خضع لها وليد سليمان إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدًا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، وأجرى الفريق مسحة طبية قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطوله الدوري الممتاز.