إنجلترا إلى ربع نهائي اليورو بفوز تاريخي أمام ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا تاريخيا أمام ألمانيا بهدفين نظيفين في دور الـ16 لبطولة اليورو.

سجل هدفي المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينج، وهاري كين، ليقودا منتخب الأسود الثلاثة لأول فوز لإنجلترا أمام ألمانيا منذ 45 عاما على ملعب ويمبلي.

كما حقق المنتخب الإنجليزي أول فوز بتاريخها بمباراة إقصائية في بطولة اليورو خلال الـ90 دقيقة.

إنجلترا تأهلت لربع النهائي باليورو، لتستعد لمواجهة أحد منتخبي السويد أو أوكرانيا.

وبدأ المنتخب الإنجليزي بالتشكيل التالي: بيكفورد، ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، كييران تريبيير، كالفن فيليبس، بوكايو ساكا، رحيم سترلينج، هاري كين.

فيما بدأ المنتخب الألماني بالتشكيل التالي: نوير، روديجير، جينتر، هوملز، كيميتش، كروس، جوريتسكا، مولر، جوسينس، هافرتز، فيرنر.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من أوكرانيا والسويد.

تفاصيل المباراة:

بدأت الدقائق الأولى من المباراة بضغط من المنتخب الألماني.

وكاد جورتسيكا أن ينفرد بالمرمى في الدقيقة 8، وتعرض لعرقلة من ديكلان رايس ليتلقى بطاقة صفراء. سدد هافيرتز الضربة الحرة، ولكن اصطدمت بالحائط البشري.

وجاء أول تهديد لإنجلترا في الدقيقة 16 بتصويبة من رحيم ستيرلينج، أبعدها نوير.

لعب كيميش كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تأخر جوسينس في التدخل للعب الكرة لتتحول لضربة مرمى.

وأضاع فيرنر انفراد أمام المرمى الإنجليزي لتشهد المباراة تألق بيكفورد لينجح في حماية مرماه.

بادل المنتخب الإنجليزي نظيره الألماني الهجمات، وكاد يسجل في الوقت بدل الضائع، عن طريق هاري كين الذي كان أمام الشباك، إلا أن هوميلز تألق وأنقذ مرماه، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، استمر الضغط الألماني، ولكن نجح رحيم ستيرلينج في تسجيل الهدف الأول لإنجلترا في الدقيقة 75 بعدما تلقى كرة عرضية أودعها شباك نوير.

وفي الدقيقة 85 سجل هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا من هجمة مرتدة ليسكنها هداف الدوري الإنجليزي في شباك نوير، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إنجلترا بهدفين.