بيراميدز يُعلن رحيل مدربه أورابارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن رحيل مدربه الأرجنتيني، ردولفو أورابارينا.

وكان نادي بيراميدز قد ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الدور قبل النهائي بعد أن خسر بركلات الترجيح على يد الرجاء المغربي في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي في الدار البيضاء.

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا قصيرًا جاء فيه:

قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الأرجنتيني اليوم، تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.

وتمنى نادي بيراميدز التوفيق للمدرب الأرجنتيني فيما هو قادم خلال الفترة المقبلة وشكره على الفترة الماضية التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.

وكان مصدر في نادي بيراميدز قد قال اليوم الثلاثاء من خلال تصريحات لمصراوي إن المدرب اليوناني تاكيس جونياس يقترب من قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.