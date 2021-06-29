رسمياً.. هولندا تعلن رحيل فرانك دي بور عن تدريب الطواحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن رحيل فرانك دي بور عن تدريب منتخب الطواحين.

وكان دي بور فشل في قيادة منتخب هولندا للتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وودع المنتخب الهولندي بطولة "يورو 2020" من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب التشيك بهدفين نظيفين.

وأصدر الاتحاد الهولندي بيانا رسمياً، يؤكد فيه، رحيل المدرب الهولندي عن تدريب منتخب الطواحين.

وأكد الاتحاد الهولندي، أن دي بور أبدى رغبته في عدم استكمال مهمته في تدريب منتخب الطواحين.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن رغبة دي بور في الرحيل لا تتعارض مع عقده مع الاتحاد، والذي ينص على إلزامه بالوصول إلى ربع نهائي بطولة اليورو، وهو ما فشل في تحقيقه بعد خروجه من دور ثمن النهائي.