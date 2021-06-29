الامارات | الإعلام الفرنسي يهاجم مبابي ويتهم نيمار وريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الفرنسي يهاجم مبابي ويتهم نيمار وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت وسائل إعلام فرنسية من صحف وقنوات اليوم انتقادات لاذعة لنجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، إذا اتفقت جميعا تقريبا على أنه رغم أنه لا يتحمل المسؤولية وحده في خروج فرنسا المخيب والصادم من دور الـ16 على يد منتخب غير مرشح هو سويسرا، إلا أن سلوكه منذ سبعة أشهر كما قالت صحيفة "لابروفونس"، وكما أشارت "ليكيب" وكذلك "تيلي فوت"، وغيرها يؤكد أن اللاعب لم يعد هو نفسه كما كان بكامل تركيزه في نهائيات كأس العالم.

ورأت وسائل الإعلام في أن مبابي طلب من مدربه أن يكون آخر من يسدد في الركلات الخمس، وأشارت إلى أن هذا يكشف أنه بدأ يتأثر بالسلوك السيء كما قالت "لابروفانس" لزميله في سان جرمان، البرازيلي نيمار، والذي عادة ما يصر على تسديد كل الكرات والركلات. وقالت إن مبابي بدأ يدفع ثمن علاقته بنيمار، وتأثره به، كما أشارت إلى أنه دخل البطولة وذهنه مشتت بسبب رغبته الشديدة بمغادرة سان جرمان والانتقال للعب مع ريال مدريد.

يذكر أن فرنسا تجرعت مرارة خروج حزين على يد سويسرا، رغم أنها مدججة بالنجوم العالميين، وبعد أن تقدمت سويسرا بهدف، عادلت فرنسا عن طريق بنزيمة ثم تقدمت من خلال اللاعب نفسه، وبعد ذلك تصور الجميع أن الامور انتهت بالهدف الثالث لبوغبا، لكن في آخر عشر دقائق سجل السويسريون هدفين، وبعد التعادل في الشوطين الإضافيين، فازت سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بينما المفاجأة الاكبر كانت إضاعة مبابي للركلة الحاسمة.

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