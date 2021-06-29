بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة ألمانيا وإنجلترا في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020.
وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر
خط الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير
خط الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج
بينما جاء تشكيل ألمانيا كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر
خط الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش
خط الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر.
انطلاق اللقاء.
الدقيقة 5: سيطرة ومحاولات من إنجلترا.
الدقيقة 10: سيطرة ألمانية.
الدقيقة 15: تصويبة رائعة من استرلينج ولكن نوير يتألق.