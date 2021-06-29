بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة ألمانيا وإنجلترا في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020.

محمد ايمن

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