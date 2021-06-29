شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة ألمانيا وإنجلترا في يورو 2020 عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ستاد ويمبلي بإنجلترا مباراة ألمانيا وإنجلترا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية و تأهل المنتخب الإنجليزي للدور الثاني فى يورو 2020 بعد حصوله على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط أما المنتخب الألماني فتأهل كوصيف وتأهل للدور التالي بصعوبة

موعد مباراة إنجلترا وألمانيا هو الثلاثاء 29 يونيو 2021 في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .



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