شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسؤولو نادي الزمالك المفاوضات مع عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تمديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتمديد التعاقد مع عبدالله جمعة، خلال الفترة الجارية، وذلك بعد علمهم بتلقى اللاعب عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز مقابل حصوله على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عقد مسؤولي القلعة البيضاء جلسة مع اللاعب، لحسم أمر تمديد عقده مع النادي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قام بمعاقبة عبدالله جمعة، في الأيام الماضية على خلفية عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني، وهو ما دفع اللاعب لطلب الاجتماع مع المدرب، من أجل توضيح الموقف بشكل كامل والتأكيد على انضباطه ورغبته في العودة والمشاركة من جديد مع الفريق.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها الاثنين المقبل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.