شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بور» يرحل عن تدريب هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا الرحيل عن منصبه بعدما ودع بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 من الدور ثمن النهائي.

وكان منتخب التشيك قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على الطواحين بثنائية دون رد.

وجاء قرار الرحيل بالتوافق بين دي بور والاتحاد الهولندي، خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينص على بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة يورو 2020 على أقل تقدير.

وفضل الطرفان إنهاء التعاقد الذي يمتد حتى نهاية 2020، لتبدأ هولندا رحلة البحث عن مدير فني جديد يحقق طموحاته في كأس العالم المقبل.