انتخاب بريجيت إنريكيس أول امرأة على رأس اللجنة الأولمبية الفرنسية

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باريس : انتُخبت بريجيت إنريكيس (50 عامًا) الثلاثاء رئيسة للجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشائها في عام 1972.

حصلت إنريكيس، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على أكثرية الأصوات في الجولة الأولى (577)، أي 57,87 في المئة من الأصوات المدلى بها، وتفوقت بشكل واضح على البطل الأولمبي السابق في الجودو تييري راي الذي نال 19,26 في المئة من الأصوات.

وصوت رؤساء الاتحادات البالغ عددهم 108 بأغلبية ساحقة لصالح المرشحة المدعومة من الرئيس المنتهية ولايته دوني ماسيليا.

وبعثت العائلة الأولمبية الفرنسية، قبل ثلاث سنوات من دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس 2024، برسالة قوية من خلال انتخاب امرأة في عالم ذكوري للغاية، مع 14 امرأة فقط من أصل 108 في منصب رئاسة الاتحادات.

وقالت إنريكيس بعد فوزها "أريد أن أهدي هذا الانتصار لجميع النساء، أولاً وقبل كل شيء لابنتيّ بربرا وفاني (...) ولكن أيضًا لغارانس أولالدجي لأن بإمكانها أن تفتخر بوالدتها"، في إشارة إلى المرشحة إيمانويل بونيه أولالدجي، القادمة من رياضة الهواة، والتي احتلت المركز الثالث بأكثر من 16 في المئة من الأصوات.