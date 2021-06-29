شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى: دخول الفقاعة 18 يوليو لن ينهى أزمة لاعبى الأهلى.. والطائرة الخاصة الحل الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن لائحة بطولة أولمبياد طوكيو تنص على دخول المنتخبات الفقاعة الطبية قبل انطلاق البطولة بـ4 أيام على الأقل، أي يوم 18 يوليو المقبل.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أنه حتى في حالة دخول المنتخب الفقاعة الطبية يوم 18 بدلا من 17 يوليو المقبل، لن يتمكن لاعبو الأهلى من الانضمام للمنتخب في حالة خوضهم المباراة النهائية أمام كايزرتشيفز الجنوب افريقى في المغرب.

تابع مسئولو المنتخب الأولمبى أن مباراة الأهلى وكايزرتشيفز ستقام في التاسعة مساء يوم 17 يوليو المقبل وتنتهى في الثانية عشر بتوقيت القاهرة ما يعنى أننا سنكون دخلنا يوم 18 يوليو، وفى حالة سفر لاعبى الأهلى من المغرب إلى طوكيو سيصلون يوم 19 يوليو وبالتالي لن يسمح لهم بدخول الفقاعة الطبية وفقا للوائح.

كشف مسئولو الجبلاية أن الحل الوحيد هو سفر لاعبى الأهلى مباشرة من المغرب بعد المباراة على متن طائرة خاصة إلى مدينة سابورو اليابانية على أمل دخول الفقاعة يوم 18 وعدم التأخر ليوم 19 بسبب فرق التوقيت.