شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يوقع عقود احترافية مع جميع لاعبي فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوي المدير الرياضى بنادي سيراميكا، أن إدارة النادي وقعت عقود احترافية مع لاعبي فريق الشباب بالنادي بعد المستويات الكبيرة التي قدموها وكان أخرها وصولهم لنهائي كاس مصر للشباب مواليد 2001 والتي خسرها الفريق بهدف دون رد أمام حرس الحدود.

وقال البطاوي لليوم السابع: "كل لاعبي الشباب بنادي سيراميكا لديهم عقود احترافية، نحن نتعامل بذكاء مع ملف الشباب وندرك أنهم كنوز كروية يمكن الاستفادة منهم في المستقبل لبناء فريق يخشاه الجميع".

وأكمل المدير الرياضي بنادي سيراميكا، أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ضياء السيد بدأ يستعين ببعض المواهب من فريق الشباب لدعم الفريق الأول وهذا مؤشر جيد على موهبة وامكانيات هؤلاء اللاعبين، الذين يمكن الاعتماد عليهم في ترشيد نفقات الصفقات ومن ناحية أخرى.

وقررضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، تصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين فى إطار سياسة الدفع باللاعبين الواعدين منذ بداية الموسم الحالى، وجاء قرار المدير الفني لنادي سيراميكا بعدما حاز اللاعبون إعجابه خلال الفترة الماضية، واللاعبون الستة الذين وقع عليهم الاختيار هم عمرو نعمان وسمير هشام وحازم خالد ومحمد ياسر ومحمد حسن ومروان محمد.

وقدم اللاعبون أداءً مميزًا خلال الموسم المنقضي مع باقي زملائهم، بشكل دفع ضياء السيد لتصعيدهم، مع التفكير فى تصعيد عدد آخر من مواليد 99 ، ومواليد 2001 ، ضمن مرحلة تجهيز صف ثان، قادر على استكمال مسيرة نادي سيراميكا ، بنفس الأداء والنتائج الجيدة، التي نالت احترام وتقدير الشارع الكروي في مصر، وتحديدًا منذ الصعود للدوري الممتاز .

تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 32 بعدما خاض 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 34، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.