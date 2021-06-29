شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطولات وصرف مستحقات والتجديد للنجوم.. بشائر لجنة لبيب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضح أن لجنة حسين لبيب المكلفة بإدارة شئون الزمالك تحقق عدد من الإنجازات فى عهدها سواء على الصيد الفنى من جانب تحقيق البطولات أو على صعيد الإدارة من حيث التجديد للنجوم على صعيد الفرق أو ترتيب الأوضاع المادية بوصول الحساب البنكى الخاص بتبرعات الجماهير لـ 6 ملايين جنيه .

و يرصد الخليج 365 أبرز إنجازات لجنة لبيب الفنية و الإدارية بالتقرير التالى :

تشهد فترة تولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة الزمالك حصد 3 بطولات فى ألعاب الصالات ، حيث توج فريق كرة سلة الزمالك في مايو الماضى بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى أقيمت تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليحصد الفارس الأبيض الميدالية الذهبية والمركز الأول .

فيما حقق فريق رجال طائرة الزمالك لقب كأس مصر بالفوز على الأهلى بنتيجة 3/2 فى النهائى الذى أقيم بصالة القناة بالإسماعيلية، حيث نجح الزمالك بهذا التتويج فى مصالحة الجماهير هذا الموسم بعد خسارة الدورى وبطولة أفريقيا هذا الموسم .

بينما حقق مؤخرا فريق سلة الزمالك لقب دورى السوبر بالتفوق على الإتحاد السكندرى بنتيجة 80 / 84 فى نهائى دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ليحقق اللقب رقم 14 فى تاريخه، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بنتيجة 83/56، فيما فاز الزمالك فى المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة أيضا ليتساوى الفريقان، ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

كما نجحت لجنة لبيب فى التجديد لنجما فريق كرة القدم محمود حمدى الونش و أحمد سيد " زيزو " ،لا سيما و تدعيم صفوف اليد يفقتين سوبر بضم سيف الدرع نجم المنتخب و نادى هليوبوليس و محمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج ، فضلا عن التعاقد مع الإسبانى أوليفر روى لقيادة فريق اليد ، وسط تجديد عقود ثلاثى اليد وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين .

فيما قامت اللجنة بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد ، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة، وسط التخطيط لصرف باقى مستحقات الفرق الجماعية .