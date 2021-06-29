شكرا لقرائتكم خبر عن القرار صدر .. محمد عبد الجليل مديرا فنيا للمقاصة خلفا لعظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى المقاصة تعيين محمد عبد الجليل مديرا فنيا للفريق الفيومي خلفا لمحمد عظيمة الذي استقال من منصبه بعد الخسارة من الزمالك أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واتفق مسئولو نادى المقاصة مع محمد عبد الجليل علي تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مصدر داخل نادي المقاصة اكد فور استقالة عظيمة أن إدارة النادي الفيومي لا تفكر في استقدام مدرب جديد لتدريب الفريق بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة وتنوي الاستعانة بأحد المدربين من قطاع الناشئين بالنادي لاستكمال المهمة حتى نهاية الموسم الحالي.

شدد المصدر على أن عظيمة معذور في إقدامه على الاستقالة من تدريب المقاصة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية هو ومساعديه، موجهين الشكر له على الفترة التي عمل بها في تدريب الفريق الفيومي.

وكان عظيمة قد أعلن استقالته من تدريب المقاصة بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية مع باقي جهازه المعاون واللاعبين.